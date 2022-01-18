Благотворительный фонд в Ингушетии откроет бесплатную мастерскую по ремонту инвалидных колясок

«Фонд «Мял» выиграл конкурс Фонда президентских грантов и получил четыре миллиона рублей для реализации благотворительного проекта. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются инвалиды-колясочники, — отсутствие ремонта колясок. Их не берётся ремонтировать ни одна мастерская по ремонту бытовой техники, ни сервис для автомобилей. Поняв, насколько проблема актуальна, мы открыли мастерскую в офисе нашего фонда. Волонтер организации, инвалид-колясочник Руслан Султыгов взялся добровольно ремонтировать коляски на безвозмездной основе», — рассказали общественники.

Отмечается, что выигранный грант позволит расширить спектр услуг, создать шесть новых рабочих мест и оказать помощь в республике сотням инвалидам-колясочникам. Проект позволит производить ремонт инвалидных колясок всех типов, в том числе электрических.

Реализация проекта начнется с 1 февраля. Организация закупит оборудование, материалы и инструменты, отремонтирует мастерскую. В мастерскую фонда «Мял» смогут обратиться все, кому требуется помощь в ремонте инвалидных колясок.