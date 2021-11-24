Память

Благоустроенный родник в честь погибших при строительстве «Дороги дружбы» рабочих из Грузии откроют в Ингушетии

0

В предгорной зоне Сунженского района установили памятник и благоустроили родник в память о погибших в мае 1994 года рабочих из Грузии при строительстве дороги, сообщил глава муниципалитета Магомед Дзейтов.

«Вместе с начальником социального отдела Ибрагимом Гулиевым посетил недавно благоустроенный родник в сельском поселении Алкун в память о грузинских дорожниках, строивших здесь «Дорогу дружбы» и злодейски убитых 26 мая 1994 года», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

Качеством проделанной работы глава района остался доволен, в ближайшее время состоится официальная церемония открытия благоустроенного родника.

На территории проложена дорожка, установлены скамейки, металлическая ограда, две плиты с именами восьми погибших на грузинском и русском языках.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Часть города Малгобека Ингушетии из-за ремонтных работ останется без газа на 6 часов
Более 4,8 млрд рублей выделено на закупку лекарств для лечения больных с Covid-19
Цены на товары и услуги в Ингушетии в октябре текущего года увеличились на 1,5%
На создание первого центра для одаренных детей в Ингушетии выделено 225 млн рублей
Адам Цечоев — победитель юниорского первенства России по дзюдо
Парламентарии Ингушетии считают, что реконструкция ФАД «Кавказ» не отвечает требованиям безопасности
ЦУР Ингушетии обеспечит информационное сопровождение спецпроекта по «реабилитации» простаивающих предприятий
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло практическое занятие по основам библиографии
Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить деятельность муниципальной власти
В отдаленном селе Ингушетии открылся пункт финансового просвещения
Ингушский футболист Магомед Оздоев снова вернулся на поле после долгого перерыва

Главное

Яндекс.Метрика

 