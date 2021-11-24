Благоустроенный родник в честь погибших при строительстве «Дороги дружбы» рабочих из Грузии откроют в Ингушетии

«Вместе с начальником социального отдела Ибрагимом Гулиевым посетил недавно благоустроенный родник в сельском поселении Алкун в память о грузинских дорожниках, строивших здесь «Дорогу дружбы» и злодейски убитых 26 мая 1994 года», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

Качеством проделанной работы глава района остался доволен, в ближайшее время состоится официальная церемония открытия благоустроенного родника.

На территории проложена дорожка, установлены скамейки, металлическая ограда, две плиты с именами восьми погибших на грузинском и русском языках.