Дорога

Благоустройство дороги ведущей к школе началось в Назрани Ингушетии

0

В Назрани началось благоустройство дороги ведущей к 21-й школе, расположенной в центральном административном округе. С этим вопросом жители населенного пункта обращались к Главе региона в ходе прямой линии 5 декабря этого года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии города.

Тогда градоначальник Урусхан Евлоев отметил, что в бюджете на 2024-й год заложены средства на это. Однако Махмуд-Али Калиматов поручил в срок до 25 декабря проложить гравийную дорогу, чтобы дети могли уже сейчас беспрепятственно добираться до учебного заведения.

«Поручения руководителя субъекта находятся на особом контроле. Сегодня работы уже в самом разгаре. Гравийную дорогу протяженностью 300 метров планируют уложить за несколько дней. На участке ход работ контролируют первый заместитель мэра города Саварбек Куркиев и начальник производственного отдела администрации Назрани», — отметил собеседник издания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Итоги проверки деятельности АЗС обсудили в столице Ингушетии
В ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека
Прокуратура проводит проверку по факту ранения мужчины в больнице
В Ингушетии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента России
Один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа в Ингушетии
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 720 мест
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
В Ингушетии неизвестные ворвались в больницу и ранили мужчину
Глава Ингушетии навестил семьи Героев России — участников СВО
В Ингушетии загорелся жилой дом
В Ингушетии нашли пропавшего подростка

Главное

Яндекс.Метрика

 