Благоустройство дороги ведущей к школе началось в Назрани Ингушетии
В Назрани началось благоустройство дороги ведущей к 21-й школе, расположенной в центральном административном округе. С этим вопросом жители населенного пункта обращались к Главе региона в ходе прямой линии 5 декабря этого года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии города.
Тогда градоначальник Урусхан Евлоев отметил, что в бюджете на 2024-й год заложены средства на это. Однако Махмуд-Али Калиматов поручил в срок до 25 декабря проложить гравийную дорогу, чтобы дети могли уже сейчас беспрепятственно добираться до учебного заведения.
«Поручения руководителя субъекта находятся на особом контроле. Сегодня работы уже в самом разгаре. Гравийную дорогу протяженностью 300 метров планируют уложить за несколько дней. На участке ход работ контролируют первый заместитель мэра города Саварбек Куркиев и начальник производственного отдела администрации Назрани», — отметил собеседник издания.