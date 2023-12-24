Благоустройство дороги ведущей к школе началось в Назрани Ингушетии

Тогда градоначальник Урусхан Евлоев отметил, что в бюджете на 2024-й год заложены средства на это. Однако Махмуд-Али Калиматов поручил в срок до 25 декабря проложить гравийную дорогу, чтобы дети могли уже сейчас беспрепятственно добираться до учебного заведения.

«Поручения руководителя субъекта находятся на особом контроле. Сегодня работы уже в самом разгаре. Гравийную дорогу протяженностью 300 метров планируют уложить за несколько дней. На участке ход работ контролируют первый заместитель мэра города Саварбек Куркиев и начальник производственного отдела администрации Назрани», — отметил собеседник издания.