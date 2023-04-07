Благоустройство общественных пространств стартует в ряде населенных пунктов Ингушетии

В городе Назрани со следующей недели планируют благоустраивать три сквера по улицам Аушева, Эсмурзиева и Весенняя. Предусмотрено создание велодорожек, устройство пешеходных зон, установка детских площадок, скамей, урн для сбора ТБО, озеленение территорий, частичная замена уличного освещения. При разработке дизайн-проектов учтены особенности передвижения маломобильных групп населения.

Обновлена в городе будет также улица Арчакова, где дорога проходит мимо общеобразовательной школы и детского сада. Реконструкция создаст условия для безопасного и удобного передвижения транспорта, пешеходов, а также обеспечит взаимосвязь всех объектов уличной сети.

В сельском поселения Яндаре Назрановского района в этом году будут проводиться работы по благоустройству улицы Мальсагова. Здесь установят уличное освещение общей протяженностью 4 380 м, асфальтируют и благоустроят площадки возле центральной мечети, администрации села, почтового отделения.

В городе воинской славы Малгобеке планируется полная реконструкция с устройством асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, тротуаров и уличного освещения на улицах Кооперативная, Гагарина, 27 Партсъезда и Партизанская. Спецтехника уже сосредоточена на улице Корпоративная, где ведется выравнивание дорожного полотна и подготовка основания дороги для дальнейшего асфальтирования дороги.

Установка уличного освещения и реконструкция тротуара также будет начата в ближайшее время на улице Шоссейная в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин считает, что проект «Формирование комфортной городской среды» является очень востребованным и социально важным.

«Общественные пространства меняют свой облик. Комплекс данных мероприятий улучшает жизнь наших жителей, делает ее более комфортной. И здесь хочу акцентировать внимание на том, что важно не только создавать объекты благоустройства, но сохранять и поддерживать их в хорошем состоянии. Это общая задача органов власти и граждан», — отметил Сластенин.

В правительстве республики напомнили, что всего в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года в Назрани благоустроено 27 территорий, в Малгобеке 30 общественных и 17 дворовых территорий, в Назрановском районе 13 дворовых и 20 общественных территорий, в Малгобекском районе 13 объектов.