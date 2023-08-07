Благоустройство

Благоустройство улиц в трех районах и в одном городе Ингушетии завершено досрочно

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В нескольких муниципалитетах раньше запланированного срока реализован федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Работы, запланированные на 2023 год, уже завершены в городе Карабулак, Малгобекском, Назрановском и горном Джейрахском районах. Всего там благоустроено шесть общественных территорий. Еще два общественных пространства благоустроили в Малгобеке», — рассказал сотрудник ведомства.

По данным собеседника, из 22 общественных территорий благоустроено восемь. Оставшиеся 14 улиц в пяти муниципальных образованиях планируется до 1 декабря текущего года, согласно федеральным правилам.
В Минстрое напомнили, что на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году направлено 138,2 млн руб., из которых уже освоено
73,6 млн руб.

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