Благоустройство улиц в трех районах и в одном городе Ингушетии завершено досрочно

«Работы, запланированные на 2023 год, уже завершены в городе Карабулак, Малгобекском, Назрановском и горном Джейрахском районах. Всего там благоустроено шесть общественных территорий. Еще два общественных пространства благоустроили в Малгобеке», — рассказал сотрудник ведомства.

По данным собеседника, из 22 общественных территорий благоустроено восемь. Оставшиеся 14 улиц в пяти муниципальных образованиях планируется до 1 декабря текущего года, согласно федеральным правилам.

В Минстрое напомнили, что на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году направлено 138,2 млн руб., из которых уже освоено

73,6 млн руб.