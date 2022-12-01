Благоустройство улицы имени Фрунзе завершилось в селе Инарки Ингушетии

Благодаря стараниям работников предприятия дорожного хозяйства было заасфальтировано 500 квадратных метров дороги, передвижение по которой ранее было затруднительным.

«Теперь новый заасфальтированный участок дороги принесет радость не только автомобилистам, но и жителям данной улицы, которые испытывали неудобства во время непогоды и при вызове службы экстренной медицинской помощи», — отметил побывавший на месте глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов.