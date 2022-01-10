ДТП

Близ центральной мечети в Назрани произошло ДТП, есть пострадавшие

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В Назрани, близ центральной мечети на оживленном перекрестке на улице Картоева, в понедельник днем, 10 января, произошло столкновение двух легковушек, в результате чего оба водителя получили травмы, сообщили в МЧС региона.

«В результате дорожно-транспортного происшествия сильную деформацию получили автомобили марки «Приора» и «Тойота-Камри». По предварительным данным, есть пострадавшие. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины автомобильной аварии», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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