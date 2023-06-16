Близ древнего храма в горной Ингушетии обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд

«Предположительно, снаряд обнаружен в 300-500 метрах от храма по склону горы, предмет внешне схож со 152 мм артиллерийским снарядом. Проверка пока не проведена в связи с тем, что место, где обнаружен предмет, труднодоступно», — сказал собеседник.

По его словам, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.