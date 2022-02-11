Близ школ и больниц в Ингушетии обновят свыше 4 км дорог

«В этом году в Назрани стартует ремонт дороги на улице Школьной протяженность 1,2 км. На данной улице расположен лицей, а также МВД и Арбитражный суд. Кроме замены дорожного полотна, запланировано обустройство пешеходных зон и установка дорожных знаков. На улице Рабочей в Сунже, где расположены школа № 3 и Сунженская районная больница, уже в марте текущего года начнут укладку асфальтобетонного покрытия в два слоя протяженностью 3,5 км», — сказал собеседник.

В 2021 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 6 участков дорог, ведущих к социально значимым объектам. В 2022 году в регионе планируется отремонтировать 13 объектов общей протяженностью более 17,1 км.