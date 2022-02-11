Нацпроекты

Близ школ и больниц в Ингушетии обновят свыше 4 км дорог

0

В ингушских городах Сунжа и Назрань до конца 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 4,7 км дорог близ образовательных и медицинских учреждений, сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

«В этом году в Назрани стартует ремонт дороги на улице Школьной протяженность 1,2 км. На данной улице расположен лицей, а также МВД и Арбитражный суд. Кроме замены дорожного полотна, запланировано обустройство пешеходных зон и установка дорожных знаков. На улице Рабочей в Сунже, где расположены школа № 3 и Сунженская районная больница, уже в марте текущего года начнут укладку асфальтобетонного покрытия в два слоя протяженностью 3,5 км», — сказал собеседник.

В 2021 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 6 участков дорог, ведущих к социально значимым объектам. В 2022 году в регионе планируется отремонтировать 13 объектов общей протяженностью более 17,1 км.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции
В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году
Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани
Житель ингушского села Сурхахи попал под следствие за незаконный оборот боеприпасов
Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»
Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии
Жители Ингушетии могут выбрать территорию для благоустройства на 2023 год
В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером
Юные спортсмены села Долаково стали призёрами первенства Ингушетии по вольной борьбе
Ущерб от преступлений в Ингушетии достиг почти полмиллиарда рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 