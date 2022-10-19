Боеприпас разрывного действия обнаружили в домовладении жителя Ингушетии
Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД и УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли по адресу фактического проживания местного жителя боеприпас разрывного действия промышленного изготовления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В порядке статей 91-92 УПК задержанный водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.