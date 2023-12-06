Боеприпасы изъяты у двоих жителей Ингушетии

В домовладении ранее судимого жителя сельского поселения Кантышево Назрановского района полицейские вместе с коллегами из управления войск национальной гвардии по республике обнаружили полимерный пакет, содержащий магазин к автомату Калашникова, снаряженный 30 патронами калибра 5,45 мм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, он водворен в изолятор временного содержания.

А в сейфе жителя Сунжи, установленном дома в его рабочем кабинете, сотрудники правоохранительных органов нашли деталь боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления и 68 патронов к ручному огнестрельному оружию.

Изъятое направлено для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД по региону.

В действиях фигуранта усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 222 УК России, проводится проверка.