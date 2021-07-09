Богатая коллекция старинных украшений ингушских женщин представлена на выставке в краеведческом музее

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова представлена коллекция старинных украшений ингушских женщин, сообщила пресс-служба учреждения.

Здесь можно увидеть украшения из серебра, бронзы, различных камней, относящиеся к разным эпохам, а также бусы из стекловидной пасты VII-IХ вв. н. э., относящиеся к аланскому периоду.

«Очень важно отметить, что женские украшения на Кавказе были не только украшением как таковым, они одновременно служили явными символами достатка, порой своеобразными оберегами», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник по археологии Роза Гойгова.

По ее словам, наиболее любимыми украшениями ингушек в позднем средневековье были височные кольца из серебра, бронзы, биллона, которые крепились к волосам или головному убору, часто — к курхарсу. В известной мере украшением можно считать и мелкие круглые серебряные пуговки, пришивавшиеся на платье. Также к нашивным украшениям относятся нагрудные застежки, пришивавшиеся на платье, а позднее на нагрудник.

«Взгляните на эти древние бусы, которые с почтением и любовью носили наши прабабушки. Браслеты и кольца из черной стекловидной пасты, серебряные женские подвески, бронзовые браслеты — все эти украшения дошли до нас сквозь время. Множество этих археологических находок говорит о том, что на территории древней Ингушетии были свои ювелиры», — подчеркнула Роза Гойгова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Любителям ухи и рыбалки устроят «Клевый день» в Ингушетии
В прошлом году в Ингушетии родилось 8,3 тыс. детей — на 1,2% больше, чем в 2019
В столице Ингушетии обсудили вопрос внедрения цифровых технологий экосистемы Сбербанка
Ежегодно в третью субботу мая будет отмечаться День ингушских башен
Члены штаба общественного наблюдения за выборами Ингушетии поощрены грамотами
В домах культуры Ингушетии отметили праздник семьи
В Назрани проводятся работы по высадке цветов
Команды Ингушетии стали победителями всероссийских соревнований «Школа безопасности»
Ингушский футбольный клуб «Ангушт» на своём поле обыграл «Динамо-Дагестан»
За поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19 предусмотрена уголовная ответственность — МВД Ингушетии
Ингушский дзюдоист Хамзат Хамхоев стал бронзовым призёром спартакиады Вооружённых сил России

Главное

Яндекс.Метрика

 