Богатая коллекция старинных украшений ингушских женщин представлена на выставке в краеведческом музее

Здесь можно увидеть украшения из серебра, бронзы, различных камней, относящиеся к разным эпохам, а также бусы из стекловидной пасты VII-IХ вв. н. э., относящиеся к аланскому периоду.

«Очень важно отметить, что женские украшения на Кавказе были не только украшением как таковым, они одновременно служили явными символами достатка, порой своеобразными оберегами», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник по археологии Роза Гойгова.

По ее словам, наиболее любимыми украшениями ингушек в позднем средневековье были височные кольца из серебра, бронзы, биллона, которые крепились к волосам или головному убору, часто — к курхарсу. В известной мере украшением можно считать и мелкие круглые серебряные пуговки, пришивавшиеся на платье. Также к нашивным украшениям относятся нагрудные застежки, пришивавшиеся на платье, а позднее на нагрудник.

«Взгляните на эти древние бусы, которые с почтением и любовью носили наши прабабушки. Браслеты и кольца из черной стекловидной пасты, серебряные женские подвески, бронзовые браслеты — все эти украшения дошли до нас сквозь время. Множество этих археологических находок говорит о том, что на территории древней Ингушетии были свои ювелиры», — подчеркнула Роза Гойгова.