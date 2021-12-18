Бокс

Боксер Альберт Хамхоев продлил беспроигрышную серию до восьми боев

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Ингушский боксер Альберт Хамхоев накануне вечером одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге. Поединок с представителем Краснодарского края Дмитрием Михайленко состоялся в рамках вечера профессионального бокса «Буря на Волге» в Самаре.

Стартовав довольно осторожно и даже успев в самом начале первого раунда пропустить удар, Хамхоев быстро сумел просчитать опытного Михайленко и стал доминировать. Сопернику ингушского боксера оставалось лишь принять навязанную ему манеру боя и работать вторым номером.

Даже уйдя в глубокую оборону, Михайленко регулярно пропускал удары и в конце первого раунда оказался в нокдауне. Во втором и последующих раундах Хамхоев продолжил активно атаковать, так что результат боя был вполне предсказуем.

В четвертом раунде угол Михайленко понимая бессмысленность дальнейшего продолжения поединка, принял решение остановить встречу, выбросив на ринг полотенце.

Отметим, что для Дмитрия Михайленко нынешнее поражение стало десятым в его карьере. Альберт Хамхоев же, напротив, продолжает победную серию.

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