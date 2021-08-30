Бокс

Боксер Альберт Хамхоев проведет рейтинговый бой в первой половине сентября

0

Профессиональный боксер Альберт Хамхоев готовится вновь выйти на ринг, сообщил «Ингушетии» его менеджер Хусейн Бузуртанов.

По его словам, 11 сентября в рамках вечера бокса в Красноярске его подопечный проведет десятираундовый рейтинговый бой. На этот раз соперником ингушского спортсмена станет южноафриканец Джон Бопап, выступающий на профессиональном ринге с 2016 года.

На данный момент на счету оппонента Хамхоева 16 поединков, в девяти из которых ему неизменно сопутствовала удача. Стоит отметить, что восемь из девяти своих побед Бопап одержал нокаутом, но и сам побывал в нем целых четыре раза.

Напомним, что Хамхоев выступает в профи с августа 2019 года. За ним числится серия из пяти побед. В апреле нынешнего года в бою с Александром Елизаровым Альберт завоевал вакантный титул чемпиона России в среднем весе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Наиболее высокая средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам зафиксирована в Ингушетии
В сельской библиотеке Верхних Ачалуков Ингушетии для юных читателей прошло литературное мероприятие
В горной части Ингушетии в конце сентября состоится марафон «Джейрах 2021»
В Ингушетии против судебного пристава с фальшивым дипломом возбуждено уголовное дело
В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку о национальном кинематографе
«Космический всеобуч»: «Ростелеком» и Центр космических технологий «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев начал подготовку к предстоящим матчам сборной России
Глава Ингушетии уступил в партии с чемпионом района по шахматам
Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»
Кадет Ислам Ханиев стал победителем и призером соревнований в рамках форума «Армия-2021»

Главное

Яндекс.Метрика

 