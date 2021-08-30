Боксер Альберт Хамхоев проведет рейтинговый бой в первой половине сентября

По его словам, 11 сентября в рамках вечера бокса в Красноярске его подопечный проведет десятираундовый рейтинговый бой. На этот раз соперником ингушского спортсмена станет южноафриканец Джон Бопап, выступающий на профессиональном ринге с 2016 года.

На данный момент на счету оппонента Хамхоева 16 поединков, в девяти из которых ему неизменно сопутствовала удача. Стоит отметить, что восемь из девяти своих побед Бопап одержал нокаутом, но и сам побывал в нем целых четыре раза.

Напомним, что Хамхоев выступает в профи с августа 2019 года. За ним числится серия из пяти побед. В апреле нынешнего года в бою с Александром Елизаровым Альберт завоевал вакантный титул чемпиона России в среднем весе.