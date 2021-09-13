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Боксер Али Измайлов будет готовиться к очередному поединку в США

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Боксер Али Измайлов уладил все формальности и отправился в США, где приступит к тренировкам под руководством американских специалистов, сообщил «Ингушетии» менеджер спортсмена Хусейн Бузуртанов.

«Измайлов получил американскую визу и вчера вылетел в Майами. Там он начнет готовиться к следующему бою, который мы планируем провести осенью», — сказал менеджер.

Как ранее сообщала наша газета, наставником ингушского боксера может стать американский тренер Шугар Хилл, работающий с чемпионом мира в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри, либо Джейсон Кратчфилд — наставник абсолютной чемпионки мира Кларессы Шилдс.

Напомним, что Али Измайлов не так давно подписал контракт с Salita promotions corporation. По предварительным данным, первый бой под эгидой этой промоутерской компанией боксер проведет в ноябре.

Стоит отметить, что на данный момент ингушский спортсмен занимает 12-ю строчку рейтинга IBF, а совсем недавно Всемирный боксерский совет (WBC) поставил его на 14-ю позицию в своем рейтинге.

Измайлов выступает на профессиональном ринге с августа 2019 года. За это время спортсмен провел 5 успешных боев. В ноябре 2020 года после досрочной победы над соотечественником Русланом Файфером ингушский спортсмен завоевал вакантный чемпионский титул по версии WBO Global.

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