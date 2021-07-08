Боксер Али Измайлов будет выступать под эгидой американской промоутерской компании

«Контракт подписан. Есть определенные сложности с получением американской визы, но мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся урегулировать этот вопрос», — заявил Бузуртанов.

По его словам, как только визовые формальности будут улажены, Измайлов сможет отправиться во Флориду, где приступит к подготовке к следующему бою.

«Если нам удастся в ближайшее время решить вопрос с визой, то мы планируем провести следующий бой нынешней осенью», — поделился менеджер боксера.

Уже известно, что предстоящий сбор Али Измайлов вновь проведет под руководством Геннадия Гордиенко, с которым у спортсмена есть успешный опыт сотрудничества. В тренерский штаб также войдет американский специалист Шугар Хилл, работающий с чемпионом мира в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри. Тренироваться Измайлов будет во Флориде.

Напомним, что Али Измайлов выступает на профессиональном ринге с августа 2019 года. За это время спортсмен провел 5 успешных боев. В ноябре 2020 года после досрочной победы над соотечественником Русланом Файфером ингушский спортсмен завоевал вакантный чемпионский титул по версии WBO Global.