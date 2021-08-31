Бокс

Боксер Исмаил Илиев будет биться за титул WBA Intercontinental

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За две недели до предстоящего поединка у ингушского боксера Исмаила Илиева изменился соперник — вместо Диего Габриэля Чавеса ему предстоит сразиться с представителем Франции сенегальского происхождения Сулейманом Диопом Сиссохо. Бойцы разыграют титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental).

Как сообщил в интервью нашей газете менеджер Илиева Хусейн Бузуртанов, переговоры с командой Сиссохо велись давно. «Они предложили нам более привлекательные условия, поэтому был сделан выбор в их пользу», — сказал он.

Поединок между Илиевым и Сиссохо пройдет 11 сентября в парижском Ролан Гарросе.

Отметим, что Сулейман Диоп Сиссохо дебютировал в качестве профессионала в 2017 году. На сегодняшний день на его счету серия из 13 успешных боев, в восьми из которых его соперники побывали в нокауте.

Для Исмаила Илиева, выступающего в профи с апреля 2015 года, предстоящий поединок станет 16-м в карьере. В его активе 13 побед, 2 поражения и 1 ничья.

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