Боксер Исмаил Илиев будет биться за титул WBA Intercontinental

Как сообщил в интервью нашей газете менеджер Илиева Хусейн Бузуртанов, переговоры с командой Сиссохо велись давно. «Они предложили нам более привлекательные условия, поэтому был сделан выбор в их пользу», — сказал он.

Поединок между Илиевым и Сиссохо пройдет 11 сентября в парижском Ролан Гарросе.

Отметим, что Сулейман Диоп Сиссохо дебютировал в качестве профессионала в 2017 году. На сегодняшний день на его счету серия из 13 успешных боев, в восьми из которых его соперники побывали в нокауте.

Для Исмаила Илиева, выступающего в профи с апреля 2015 года, предстоящий поединок станет 16-м в карьере. В его активе 13 побед, 2 поражения и 1 ничья.