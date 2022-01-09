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Боксер из Ингушетии Али Измайлов попал в ТОП-20 рейтинга BoxRec

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Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов, выступающий в полутяжелом весе, занял 20-ю строчку обновленного рейтинга BoxRec. Об этом газете «Ингушетия» сообщил его менеджер Хусейн Бузуртанов.

Стоит отметить, что на данный момент Измайлов также стоит на 13-й позиции в рейтинге WBC и 14-й — в рейтинге WBO.

Как ранее сообщало наше издание, в минувшую субботу, 8 января, боец провел очередной поединок, одержав досрочную победу над представителем США Израилем Даффусом, а в октябре прошлого года он досрочно выиграл у Джеймса Балларда.

Оба поединка состоялись в США. Всего же на счету Измайлова 7 побед в семи поединках в качестве профессионала.

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