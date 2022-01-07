Бокс

Боксер Измайлов сразится с американцем Даффусом завтра утром

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Ингушский боксер Али Измайлов проведет десятираундовый рейтинговый бой против американца Исраэля Даффуса, сообщил нашей газете менеджер спортсмена Хусейн Бузуртанов.

По его информации, бойцы сойдутся в поединке в городе Орландо, в США в субботу, 8 января. Из-за разницы во времени, поединок посмотреть поединок можно будет ранним утром.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Измайлов выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. За плечами ингушского спортсмена серия из шести побед. Уже несколько месяцев спортсмен живет и тренируется в США и даже успел провести там так называемый тестовый поединок, одержав досрочную победу над Джеймсом Баллардом.
Оппонент Измайлова дебютировал в качестве профессионала в марте 2011 года. За десять лет он провел 27 боев, одержав победу в 20-ти из них.

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