Боксер Измайлов сразится с американцем Даффусом завтра утром

По его информации, бойцы сойдутся в поединке в городе Орландо, в США в субботу, 8 января. Из-за разницы во времени, поединок посмотреть поединок можно будет ранним утром.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Измайлов выступает в качестве профессионала с августа 2019 года. За плечами ингушского спортсмена серия из шести побед. Уже несколько месяцев спортсмен живет и тренируется в США и даже успел провести там так называемый тестовый поединок, одержав досрочную победу над Джеймсом Баллардом.

Оппонент Измайлова дебютировал в качестве профессионала в марте 2011 года. За десять лет он провел 27 боев, одержав победу в 20-ти из них.