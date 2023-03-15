Бокс

Боксер-профессионал Расул Арапиев одержал победу над азербайджанским спортсменом Али Маммадовым

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Перспективный ингушский боксёр-профессионал Расул Арапиев (5-0-0) техническим нокаутом (отказ соперника от продолжения боя после второго раунда) одержал победу над азербайджанским спортсменом Али Маммадовым (13-10-0).

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», бой состоялся в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией Boxing Super Series в Москве.

Отмечается, что турнир на арене универсального спортивного комплекса «Крылья Советов» был проведён при поддержке генерального партнера букмекерской компании Olimpbet.

 

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