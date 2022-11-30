Бокс

Боксеры Долаковской спортшколы из Ингушетии успешно выступили на турнире в Пятигорске

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Воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами открытого первенства Пятигорска по боксу памяти тренера Игоря Никулина.

По информации администрации Назрановского района, на соревнованиях отличились следующие юные мастера кожаной перчатки: «золото» завоевали Шибилов Ислам, Алиев Мовсар, Манкиев Ахмед, «серебро» досталось Шибилову Али. На третью ступеньку пьедестала поднялись Шибилов Магомед, Манкиев Юсуп. Тренирует спортсменов Манкиев Исраил.

Напомним, турнир Никулина, проведение которого Пятигорск возобновил после длительного перерыва, — один из значимых турниров Северного Кавказа. Эти соревнования — своеобразная отборочная площадка: федерация бокса ищет и находит кандидатов в сборную для участия в престижных спортивных стартах. И значит, задача каждого участника — показать максимум своих возможностей, тем ценнее победы юных боксёров из Назрановского района.

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