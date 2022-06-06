Боксеры из Ингушетии успешно выступили на чемпионате РОФСО «Юность России»

Ингушскую школу бокса на этих соревнованиях представляли шесть спортсменов. Двое из них выиграли медали. Чемпионом соревнований и обладателем путевки на чемпионат России в весовой категории до 57 кг стал Ислам Шаухалов. Второе место в весовой категории до 92 кг занял Умар Султыгов.

Свои успехи на этих соревнованиях ингушские боксеры посвятили родной республике, которая праздновала свое 30-летие.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, тренируются спортсмены в спортклубе «Оздо» в Магасе под руководством Магомета Дзаурова, Исы Мургустова и Ибрагима Дзангиева.