Боксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве в Сунже
Воспитанники спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на открытом первенстве Сунженского района по боксу.
В соревнованиях приняли участие мастера кожаной перчатки со всех районов и городов республики. Юные спортсмены из Назрановского района завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.
Так «серебро» досталось Оздоеву Абукару. «Бронза» у Китиева Тимирлана, Барханоева Ислама, Барханоева Якуба, Даурбекова Магомеда, Даурбекова Тагира. Боксёры тренируются под руководством опытного наставника Джамурзиева Саид-Магомеда.