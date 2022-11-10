Боксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве в Сунже

В соревнованиях приняли участие мастера кожаной перчатки со всех районов и городов республики. Юные спортсмены из Назрановского района завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Так «серебро» досталось Оздоеву Абукару. «Бронза» у Китиева Тимирлана, Барханоева Ислама, Барханоева Якуба, Даурбекова Магомеда, Даурбекова Тагира. Боксёры тренируются под руководством опытного наставника Джамурзиева Саид-Магомеда.