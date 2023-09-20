Боксеры из села Долаково Ингушетии успешно выступили на мемориале Валерия Попова по боксу в Ставрополье

Как сообщили в администрации Назрановского района Ингушетии, соревнования прошли в поселке Новотерское Ставропольского края. В турнире приняли участие боксеры из Ставропольского и Краснодарского краев, КЧР, КБР, Северной Осетии, Ростовской и Астраханской областей, всего более 250 человек.

Победителями состязаний стали Доурбеков М-Амин, Манкиев Исмаил, Манкиев Юсуп, Манкиев Ахмед, Шибилов Магомед. «Бронзу» завоевали Алиев Мовсар, Доурбеков Рамазан, Умаров Муслим, Шибилов Ислам. Тренирует ребят опытный наставник Манкиев Исраил.