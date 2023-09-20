Бокс

Боксеры из села Долаково Ингушетии успешно выступили на мемориале Валерия Попова по боксу в Ставрополье

0

Воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково успешно выступили на VII открытом турнире мемориала по боксу, посвященном тренеру высшей категории, отличнику физической культуры и спорта Валерию Александровичу Попову.

Как сообщили в администрации Назрановского района Ингушетии, соревнования прошли в поселке Новотерское Ставропольского края. В турнире приняли участие боксеры из Ставропольского и Краснодарского краев, КЧР, КБР, Северной Осетии, Ростовской и Астраханской областей, всего более 250 человек.

Победителями состязаний стали Доурбеков М-Амин, Манкиев Исмаил, Манкиев Юсуп, Манкиев Ахмед, Шибилов Магомед. «Бронзу» завоевали Алиев Мовсар, Доурбеков Рамазан, Умаров Муслим, Шибилов Ислам. Тренирует ребят опытный наставник Манкиев Исраил.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Сунженском районе Ингушетии для детей провели мероприятие по правилам поведения на дороге
В Магасе пройдет конкурс «Ингушский язык в лицах и словах»
Очередной гуманитарный груз отправили из Ингушетии для жителей Молочанска Запорожской области
В здании бывшей амбулатории в Назрани откроют библиотеку
Региональное отделение Банка России по Ингушетии приглашает жителей на День открытых дверей
В школах Ингушетии в текущем году открылось 20 центров «Точка роста»
В конце сентября в Ингушетии стартует осенняя посевная кампания
Подготовку к осенней призывной кампании обсудили в Малгобекском районе Ингушетии
Мурад Сапралиев из Ингушетии стал серебряным призером чемпионата России по бразильскому джиу-джитсу
Мэр Карабулака Ахмед Дидигов покинул пост депутата парламента Ингушетии
Силачи из Ингушетии завоевали «серебро» на фестивале в Ставрополе

Главное

Яндекс.Метрика

 