Образование

Более 10 центров с цифровыми лабораториями откроют в Ингушетии в День знаний

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В 12 школах республики 1 сентября запустят многофункциональные центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», сообщила газете «Ингушетия» вице-премьер, министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Уже приобретено необходимое оборудование, разработан дизайн кабинетов, запущены образовательные процессы и назначены ответственные исполнители мероприятий проекта. Центры открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», — сказала Бокова.

По мнению вице-премьера, благодаря таким центрам у школьников из малых городов и сельских поселений появится возможность изучать на более углубленном уровне такие школьные предметы как физика, информатика, биология, химия.

Как отметила Бокова, упомянутые центры становятся отличными площадками для подготовки школьников к олимпиадам, экзаменам, также они позволяют учителю выйти за рамки привычных занятий и проводить урок, используя цифровые лаборатории, 3D -принтеры, конструкторы для блочного программирования.

По информации Минобрнауки региона, благодаря реализации нацпроекта «Образование» на базе школ республики за последние годы открыт 71 Центр образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности.

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