Наркотики

Более 10 граммов мефедрона изъяли у жителя Ингушетии

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Правоохранители республики совместно с коллегами из органов безопасности изъяли у жителя сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района 10,63 граммов мефедрона.

Следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.

За неповиновение сотруднику полиции, задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, мефедрон, меф, мяу-мяу, соль — этот наркотик имеет десятки имен и является, пожалуй, самым популярным психостимулятором последних лет. На его счету миллионы сломанных жизней: передозировки, разрушенная психика и здоровье, уголовные сроки за хранение и распространение. Психологическая зависимость формируется уже через 2-3 приема.

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