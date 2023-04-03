Более 10 граммов мефедрона изъяли у жителя Ингушетии

Следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.

За неповиновение сотруднику полиции, задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, мефедрон, меф, мяу-мяу, соль — этот наркотик имеет десятки имен и является, пожалуй, самым популярным психостимулятором последних лет. На его счету миллионы сломанных жизней: передозировки, разрушенная психика и здоровье, уголовные сроки за хранение и распространение. Психологическая зависимость формируется уже через 2-3 приема.