Образование

Более 10 новых мастерских заработали на базе колледжей в Ингушетии в этом году

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Одиннадцать мастерских по обучению студентов бетонным работам и веб-дизайну открыли в учреждениях среднего профессионального образования в 2022 году по стандартам «Ворлдскиллс», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В этом году создано 11 мастерских на базе четырех образовательных учреждений СПО», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным Минобрнауки республики, открытие новых площадок поспособствует улучшению качества обучения студентов, позволит готовить конкурентоспособных специалистов. Материально-техническая база этих учреждений отвечает самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое.

Новые мастерские будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки жителей республики по самым востребованным специальностям. Направления «Бетонные работы», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой» появились в Ингушском политехническом колледже, а в колледже сервиса и быта они предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности.

В пожарно-спасательном колледже сделали акцент на изучении спасательных работ и пожарной безопасности. На базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа открыли три мастерские: «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередач», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Власти Ингушетии намерены до 2024 года открыть 30 таких мастерских.

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