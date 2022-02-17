Более 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к 30-летию республики

«Главное республиканское празднование, посвященное юбилею, запланировано на 4 июня 2022 года на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа. Разработкой сценария занимается рабочая группа, в состав которой войдут художественные руководители, директора, режиссеры, сценаристы и творческие работники подведомственных учреждений регионального министерства. На концерте выступят местные коллективы, а также самые востребованные артисты СКФО. На данный момент ведутся переговоры, с большинством достигнуты предварительные соглашения», — сказала Льянова.

В программу мероприятий по всей республике также вошли выставки фотоматериалов, фестивали, праздничные программы и конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, экспозиции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов, в том числе передвижные в различных домах культуры региона, а также творческие вечера и круглые столы. Кроме того, запланированы выездные выставочные мероприятия в музеях России, подведомственных Минкультуры страны, в течение года.

В рамках межкультурного сотрудничества федеральной программы «Большие гастроли» в июне запланировано выступление Уральского народного хора в МДК города Назрани.

При этом, по данным министра, основные важные культурные и праздничные мероприятия в 2022 году также пройдут под эгидой 30-летия возрождения республики. В их числе — празднование Дня Победы, Дня России и Дня народного единства, проведение международного кинофестиваля «Золотая башня», акций «Библионочь», «Ночь кино» и т. д.

Планируется выпуск справочника «Культура Ингушетии», антологии поэзии национальных авторов в рамках проекта «Библиотека поэзии», альбома «Декоративно-прикладное искусство Ингушетии» рельефно-точечным шрифтом, библиографического издания «Ингуши — Герои России», сборников «Библиотека поэзии» (в течение года), а также работ: «Строительство ингушской государственности», «Мастера и ремесленники Ингушетии», «Традиции и обычаи страны Галгаев», «Ингушский фольклор»; «Религиозные деятели Ингушетии».

Калиматов отметил важность предстоящего праздника и ответственного подхода к его организации. При этом он считает, что основным положением, которым должны руководствоваться все ответственные лица, — это защита граждан, создание условий антитеррористической, противопожарной безопасности, а также соблюдение правил профилактики коронавирусной инфекции.

«У нас есть опыт проведения 250-летия единения Ингушетии с Россией. Мы должны учесть его, вынести урок, исправив недочеты, и предусмотреть все: провести необходимые ремонтно-восстановительные работы в учреждениях, в которых планируется праздник, обеспечить материально-техническую базу для его качественной подготовки, быть готовыми к оперативному решению любых непредвиденных ситуаций. Это будет праздник для всех жителей и гостей республики, и торжества должны пройти на высоком организационном уровне», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта отдельно отметил работу, предстоящую муниципалитетам. По его словам, облик городов и районов должен соответствовать дате и праздничной атмосфере. Глава дал поручение уже сейчас начать проведение субботников: уборки городов, районов, центральных улиц, парковых, прогулочных зон.

Он отметил участие волонтеров в торжестве 250-летия единения Ингушетии с Россией в 2020 году, их неоценимый вклад. По его мнению, помощь добровольцев будет полезна и на предстоящих в текущем году мероприятиях.

Напомним, Ингушетия, как субъект России, образована 4 июня 1992 года.