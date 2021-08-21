Культура

Более 100 работников культуры Ингушетии пройдут повышение квалификации в текущем году

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Более 100 работников учреждений культуры Ингушетии повысят свою квалификацию в этом году в рамках нацпроекта «Культура», что на 54% больше, чем в 2020-м.

«По федеральному проекту «Творческие люди» повышение квалификации специалистов в области культуры пройдут 105 человек, из которых на сегодня завершили обучение 79 человек. Мероприятие продлиться до ноября», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

В прошлом году квалификацию повысили 68 человек.

Также в текущем году предоставляются субсидии на поддержку отрасли культуры, в том числе лучших работников сельских учреждений и лучших ДК.

Ингушетия участвует в трех программах нацпроекта «Культура». Это — «Культурная среда», предусматривающая строительство домов культуры, «Творческие люди» и «Цифровая культура», подразумевающая создание виртуального концертного зала, онлайн-трансляции культурных мероприятий и т. д.

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