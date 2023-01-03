Благотворительность

Более 100 семей мобилизованных в Ингушетии получили продуктовые наборы

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В новогодние праздничные дни в Ингушетии продуктами первой необходимости обеспечены более 100 семей мобилизованных и погибших в ходе СВО.

Благотворительная акция проведена по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства, выделенные из фонда национального развития региона, сообщается в Телеграм-канале правительства.

В раздаче продуктовых наборов были задействованы представители комитета по делам молодежи, АНО «Ресурсный центр добровольчества Республики Ингушетия» совместно с Молодежкой ОНФ, молодежным советом региона и штабом #МЫВМЕСТЕ.

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