Более 100 семей мобилизованных в Ингушетии получили продуктовые наборы

Благотворительная акция проведена по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства, выделенные из фонда национального развития региона, сообщается в Телеграм-канале правительства.

В раздаче продуктовых наборов были задействованы представители комитета по делам молодежи, АНО «Ресурсный центр добровольчества Республики Ингушетия» совместно с Молодежкой ОНФ, молодежным советом региона и штабом #МЫВМЕСТЕ.