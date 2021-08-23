Перепись

Более 100 студентов Ингушского госуниверситета помогут с переписью населения в текущем году

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Управление федеральной службы государственной статистики по СКФО заключило соглашение с Ингушским государственным университетом о привлечении 101 студента к переписи населения в текущем году. Их деятельность в качестве переписного персонала будет зачтена как производственная практика.

Об этом участников совещания в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина проинформировал заместитель руководителя Северо-Кавказстата Ибрагим Экажев.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением правительства страны от 16 августа 2021 года определен срок проведения Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Мероприятие перенесено с октября 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Экажев отметил, что сформирован и утвержден организационный план проведения акции на территории региона с индивидуальными схемами работы по городам и районам республики, определен уполномоченный орган исполнительной власти региона по реализации переданных полномочий по «ВПН-2020».

Основным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию.

Также региональный представитель статистического ведомства рассказал, что налажено взаимодействие с волонтерскими движениями республики. Для информационного сопровождения события планируется привлечение до 70 человек. Предполагаемое направление деятельности добровольцев — это информирование населения о «ВПН-2020» в отделениях МФЦ, торговых центрах, общеобразовательных организациях, информационное сопровождение региональных массовых мероприятий.

Сластенин дал поручение закончить все необходимые подготовительные работы в кратчайшие сроки, отдельно он сделал упор на участии муниципалитетов в безопасной, качественной и своевременной организации переписи. В рамках ее подготовки и проведения органам исполнительной власти республики необходимо к 15 сентября 2021 года обеспечить реализацию переданных полномочий в полном объеме, в соответствии с утвержденными нормативами.

В муниципальных образованиях будет выделено 154 помещения под переписные участки на 58 дней, с 29 сентября по 25 ноября 2021 года, а также предоставлены 154 транспортных средства и связь на участках, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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