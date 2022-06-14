Более 11 тысяч жителей Ингушетии оказались «невыездными» из-за долгов
В Ингушетии свыше 11 тыс. жителей не смогут выехать из страны из-за долгов. Среди них 144 «невыездных» должника по алиментным обязательствам, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
«В настоящее время, вынесенные сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны действуют в отношении более 11 тысяч жителей республики. Под категорию «невыездных» попадают должники, в отношении которых судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации из-за имеющейся задолженности свыше 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Судебные приставы Ингушетии напомнили жителям региона, что задолженность может стать препятствием для заграничного отдыха, рабочей поездки или выезда в гости к родственникам за пределы России.
Узнать о своих долгах можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по республике.