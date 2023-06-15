Прокуратура

Более 116 тыс. лишних рублей начислили жительнице Ингушетии за газ из-за неисправного счетчика

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Прокуратура Сунженского района Ингушетии провела проверку после обращения местной жительницы о том, что установленный в ее доме газовый счетчик с ноября 2021 года по февраль 2022 года выдавал завышенные показатели.

В марте прошлого года женщина обратилась в территориальный участок ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», организация подтвердила, что прибор учета газа неисправен, в связи с чем он был демонтирован.

Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация не произвела перерасчет, что в итоге привело к необоснованному начислению более 116 тыс. рублей.

Прокуратура внесла генеральному директору «Газпром межрегионгаз Назрань» представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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