Более 116 тыс. лишних рублей начислили жительнице Ингушетии за газ из-за неисправного счетчика
Прокуратура Сунженского района Ингушетии провела проверку после обращения местной жительницы о том, что установленный в ее доме газовый счетчик с ноября 2021 года по февраль 2022 года выдавал завышенные показатели.
В марте прошлого года женщина обратилась в территориальный участок ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», организация подтвердила, что прибор учета газа неисправен, в связи с чем он был демонтирован.
Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация не произвела перерасчет, что в итоге привело к необоснованному начислению более 116 тыс. рублей.
Прокуратура внесла генеральному директору «Газпром межрегионгаз Назрань» представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.