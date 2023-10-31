Более 120 работников культуры Ингушетии повысят квалификацию по нацпроекту
На базе пяти вузов России более 120 работников культуры Ингушетии до конца года повысят квалификацию. Самыми популярными являются специальности по мультимедиа технологиям в экскурсионной деятельности и организации мероприятий для людей с ОВЗ.
В Минкультуры республики отметили, что количество желающих пройти обучение ежегодно растет. В 2020 году было 68 человек, в следующем уже 105 специалистов, а в текущем году — 121.
Повысить квалификацию можно в таких известных учебных заведениях, как — Кемеровский государственный институт культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, специализированная академия искусств и Казанский институт искусств.
Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов считает, что культура является одной из самых значимых составляющих национальной идентичности.
«Культура отражает наше богатое наследие и способствует развитию творческого потенциала наших граждан. Однако для того, чтобы культура эффективно развивалась, необходимо, чтобы ее представители обладали актуальными знаниями и навыками. Проект «Творческие люди» предоставляет работникам сферы культуры возможность бесплатно проходить курсы по повышению квалификации. Это значимое событие, которое поможет нашим талантливым и преданным творчеству людям развивать свои навыки и расширять свои горизонты. При поддержке федеральных органов власти и совместными усилиями мы сможем создать благоприятную среду для развития творческого потенциала Ингушетии», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.
Отметим, что республика участвует в трех программах нацпроекта «Культура». Это — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».