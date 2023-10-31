Более 120 работников культуры Ингушетии повысят квалификацию по нацпроекту

В Минкультуры республики отметили, что количество желающих пройти обучение ежегодно растет. В 2020 году было 68 человек, в следующем уже 105 специалистов, а в текущем году — 121.

Повысить квалификацию можно в таких известных учебных заведениях, как — Кемеровский государственный институт культуры, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, специализированная академия искусств и Казанский институт искусств.

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов считает, что культура является одной из самых значимых составляющих национальной идентичности.

«Культура отражает наше богатое наследие и способствует развитию творческого потенциала наших граждан. Однако для того, чтобы культура эффективно развивалась, необходимо, чтобы ее представители обладали актуальными знаниями и навыками. Проект «Творческие люди» предоставляет работникам сферы культуры возможность бесплатно проходить курсы по повышению квалификации. Это значимое событие, которое поможет нашим талантливым и преданным творчеству людям развивать свои навыки и расширять свои горизонты. При поддержке федеральных органов власти и совместными усилиями мы сможем создать благоприятную среду для развития творческого потенциала Ингушетии», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Отметим, что республика участвует в трех программах нацпроекта «Культура». Это — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».