Более 120 тыс. рублей взыскали с должников судебные приставы Ингушетии

«Основную часть погашенных задолженностей по исполнительным производствам составили кредитные платежи на сумму более 80 тыс. рублей. 40 тыс. рублей — административные штрафы УГИБДД», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что из общего потока машин, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», было проверено 35.

Судебные приставы и сотрудники УГИБДД МВД по региону напоминают, что рейды на дорогах будут проводиться регулярно. Водителям рекомендуется заранее узнать о своих долга в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте https://r06.fssp. gov. ru/ и погасить их.