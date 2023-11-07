Рейд

Более 120 тыс. рублей взыскали с должников судебные приставы Ингушетии

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Судебные приставы в ходе совместного рейда с госавтоинспекторами в Сунже взыскали с должников 126 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Основную часть погашенных задолженностей по исполнительным производствам составили кредитные платежи на сумму более 80 тыс. рублей. 40 тыс. рублей — административные штрафы УГИБДД», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что из общего потока машин, с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», было проверено 35.

Судебные приставы и сотрудники УГИБДД МВД по региону напоминают, что рейды на дорогах будут проводиться регулярно. Водителям рекомендуется заранее узнать о своих долга в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте https://r06.fssp. gov. ru/ и погасить их.

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