Более 13 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»

Отмечается, что посадка саженцев ясеня и акации прошла на склонах Сунженского хребта. Это территория ранее была определена Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

В акции приняли участие исполняющий обязанности руководителя Минприроды Саварбек Холохоев, представители регионального отделения партии «Единая Россия», представители Сунженского лесопожарного центра, волонтеры, сотрудники Сунженского лесничества и экологического ведомства.

«Пройдет некоторое время и здесь будет шуметь густой лес, поселятся птицы, дикие животные. Желающие побыть на природе и подышать чистым воздухом с удовольствием будут приезжать сюда семьями. Очень важный вклад мы вносим в сохранение окружающей среды такими посадками. Наши потомки будут благодарны нам за это», — цитирует Холохоева пресс-служба Минприроды.

Там напомнили, что в Ингушетии за время проведения мероприятия «Сад памяти» в нем приняли участие порядка 10 тыс. человек, высажено более 130 тыс. деревьев различных пород — это ясень, акация, рябина, береза, тополь, в том числе и плодовые деревья, а также символ памятной акции сирень.

В регионе запланированы еще мероприятия и каждый желающий сможет посадить дерево в честь героя, отдавшего жизнь за родину. Акция не просто способствуют улучшению экологической обстановки и восстановления лесов, она также направлена и на достижение целей нацпроекта «Экология», который успешно реализуется в республике.