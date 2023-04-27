Память

Более 13 тыс. деревьев высадили в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти»

0

Более 13 тыс. деревьев на участке площадью 5 га высадили в Ингушетии в четвертый сезон международной акции «Сад памяти», сообщается в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии республики.

Отмечается, что посадка саженцев ясеня и акации прошла на склонах Сунженского хребта. Это территория ранее была определена Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

В акции приняли участие исполняющий обязанности руководителя Минприроды Саварбек Холохоев, представители регионального отделения партии «Единая Россия», представители Сунженского лесопожарного центра, волонтеры, сотрудники Сунженского лесничества и экологического ведомства.

«Пройдет некоторое время и здесь будет шуметь густой лес, поселятся птицы, дикие животные. Желающие побыть на природе и подышать чистым воздухом с удовольствием будут приезжать сюда семьями. Очень важный вклад мы вносим в сохранение окружающей среды такими посадками. Наши потомки будут благодарны нам за это», — цитирует Холохоева пресс-служба Минприроды.

Там напомнили, что в Ингушетии за время проведения мероприятия «Сад памяти» в нем приняли участие порядка 10 тыс. человек, высажено более 130 тыс. деревьев различных пород — это ясень, акация, рябина, береза, тополь, в том числе и плодовые деревья, а также символ памятной акции сирень.

В регионе запланированы еще мероприятия и каждый желающий сможет посадить дерево в честь героя, отдавшего жизнь за родину. Акция не просто способствуют улучшению экологической обстановки и восстановления лесов, она также направлена и на достижение целей нацпроекта «Экология», который успешно реализуется в республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Индекс промышленного производства в Ингушетии за год вырос на 8%
В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»
Школьников села Яндаре Ингушетии предостерегли от употребления наркотиков
В МКЖР Ингушетии прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Победы
За объекты благоустройства в Ингушетии за две недели проголосовало 10 тыс. человек
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «День призывника»
В Малгобекской больнице Ингушетии провели учение по выявлению больного холерой
В Малгобеке прошел муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди школьных команд
В Ингушетии стартовал обучающий семинар по основам социального проектирования
В Назрановском районе Ингушетии провели семинар по вопросу отбора объектов благоустройства
В Ингушетии торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Главное

Яндекс.Метрика

 