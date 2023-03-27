Более 13 тыс. деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти» в 2023 году

Для посадки деревьев выбран участок в Сунженском лесничестве площадью 5 га, центральное мероприятие запланировано на 24 апреля.

Об этом Махмуд-Али Калиматову доложил министр природных ресурсов и экологии Ахмедхан Шадиев, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

По его словам, посадки деревьев будут продолжаться на протяжении месяца, поскольку весной у любого саженца достаточно времени, чтобы прижиться и укорениться. А стать участником акции может любой житель республики.

«На каждом мероприятии будут присутствовать кураторы, которые смогут научить правильной посадке деревьев и уходу за ними даже тех, кто никогда ранее этим не занимался», — отметил министр.

Глава республики отметил, что всегда с большим удовольствием принимал участие в патриотической и экологической акции, и в этом году также планирует стать участником ежегодного мероприятия.

Он напомнил, что из Ингушетии на фронт в годы ВОВ ушло более 20 тыс. человек, многие из них увековечили свои имена, доказали, что за мирное небо для будущих поколений не жалко пожертвовать жизнью.

«Сегодня перед нашей страной стоят новые вызовы, мы боремся с неонацизмом. И снова выходцы Ингушетии доказывают, что готовы бороться с любой угрозой, нависшей над безопасностью наших детей. Каждое дерево, что появится в рамках акции — маленький символ их подвига. Знак того, что мы не забываем о них», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, Международная акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».