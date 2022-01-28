Более 13 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»
Более 13 тысяч абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» перешли на дистанционное управление своими лицевыми счетами. Сервис «Личный кабинет абонента» начал работу на территории Республики Ингушетии в начале 2016 года и активный рост числа зарегистрированных пользователей пришелся на период самоизоляции.
Новые пользователи оценили плюсы дистанционного сервиса: отсутствие необходимости посещения клиентских центров и полный контроль своего лицевого счета. «Личный кабинет абонента» позволяет фиксировать показания приборов учета газа, в режиме онлайн производить оплату потребленного газа, самостоятельно контролировать историю внесения показаний и прохождения платежей в удобное время с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет.
За 2021 год через сервис «Личный кабинет» абоненты — потребители газа Республики Ингушетия произвели оплату газа на сумму более 23 млн рублей.
«Одна из базовых ценностей нашей компании — это клиентоорентированность. Мы стараемся не только оперативно решать все вопросы потребителей, но и в некоторых случаях превосходить ожидания. Цифровой формат взаимоотношений стал особенно востребованным в период пандемии. Еще несколько лет назад, данный сервис воспринимался как нечто уникальное, а сегодня стал обычной практикой», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Михаил Щербаков.