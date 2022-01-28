Более 13 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»

Новые пользователи оценили плюсы дистанционного сервиса: отсутствие необходимости посещения клиентских центров и полный контроль своего лицевого счета. «Личный кабинет абонента» позволяет фиксировать показания приборов учета газа, в режиме онлайн производить оплату потребленного газа, самостоятельно контролировать историю внесения показаний и прохождения платежей в удобное время с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет.

За 2021 год через сервис «Личный кабинет» абоненты — потребители газа Республики Ингушетия произвели оплату газа на сумму более 23 млн рублей.

«Одна из базовых ценностей нашей компании — это клиентоорентированность. Мы стараемся не только оперативно решать все вопросы потребителей, но и в некоторых случаях превосходить ожидания. Цифровой формат взаимоотношений стал особенно востребованным в период пандемии. Еще несколько лет назад, данный сервис воспринимался как нечто уникальное, а сегодня стал обычной практикой», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Михаил Щербаков.