Газоснабжение

Более 13 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»

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Более 13 тысяч абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» перешли на дистанционное управление своими лицевыми счетами. Сервис «Личный кабинет абонента» начал работу на территории Республики Ингушетии в начале 2016 года и активный рост числа зарегистрированных пользователей пришелся на период самоизоляции.

Новые пользователи оценили плюсы дистанционного сервиса: отсутствие необходимости посещения клиентских центров и полный контроль своего лицевого счета. «Личный кабинет абонента» позволяет фиксировать показания приборов учета газа, в режиме онлайн производить оплату потребленного газа, самостоятельно контролировать историю внесения показаний и прохождения платежей в удобное время с любого компьютера, планшета или смартфона, имеющего выход в интернет.

За 2021 год через сервис «Личный кабинет» абоненты — потребители газа Республики Ингушетия произвели оплату газа на сумму более 23 млн рублей.

«Одна из базовых ценностей нашей компании — это клиентоорентированность. Мы стараемся не только оперативно решать все вопросы потребителей, но и в некоторых случаях превосходить ожидания. Цифровой формат взаимоотношений стал особенно востребованным в период пандемии. Еще несколько лет назад, данный сервис воспринимался как нечто уникальное, а сегодня стал обычной практикой», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Михаил Щербаков.

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