Более 13,5 тыс. детей привито в Ингушетии от полиомиелита в I туре кампании дополнительной иммунизации

Об этом на заседании правительства республики под руководством премьера Владимира Сластенина рассказал министр здравоохранения региона Магомедбашир Балаев.

Он отметил, что ведомство совместно с управлением Роспотребнадзора по республике и министерством образования и науки продолжает разъяснительную работу среди жителей, отказывающихся от прививок. Подготовлены телепередачи, проводятся круглые столы, привлекаются известные врачи, продолжает работать «горячая линия».

В свою очередь руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев напомнил, что вакцинация от полиомиелита внесена в Национальный календарь профилактических прививок — она стимулирует иммунитет, заставляет его вырабатывать антитела против инфекции.

«Несмотря на то, что данное заболевание принято считать устаревшим явлением, риск заражения им все же сохраняется до тех пор, пока есть очаги полиомиелита в мире. Поэтому иммунизация жизненно важна для ребенка — так вы защищаете его от этого тяжелого вируса, которое зачастую приводит к инвалидности и смерти», — подчеркнул Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, средства на проведения дополнительной вакцинации детей от полиомиелита выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Как отмечают специалисты, самым эффективным и действенным средством профилактики полиомиелита является вакцинация. При охвате 95% детского населения профилактическими прививками достигаются условия ликвидации полиомиелита.