Энергоснабжение

Более 14 МВт мощности выдали энергетики новым потребителям в Ингушетии

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Почти 300 новых потребителей в Ингушетии обеспечили электроэнергией «Россети Северный Кавказ» по итогам 11 месяцев 2022 года. Суммарная выданная мощность превысила 14 МВт.

Самый крупный реализованный проект в регионе — выдача 650 кВт заводу по производству детских санитарно-гигиенических средств в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, сообщает пресс-служба компании.

В числе социально значимых учреждений, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью в отчетном периоде, — 15 образовательных организаций. Энергетики выдали более 4,1 МВт 12 школам в городах Малгобек, Назрань, Магас, Сунжа, сельских поселениях Сурхахи, Али-Юрт, Экажево, Яндаре, Нестеровское, Троицкое и Барсуки. Кроме того, статус «в сети» получили детские сады — специалисты обеспечили 3 новых объекта более 460 кВт мощности. Образовательные учреждения для маленьких расположены в городе Магасе, сельских поселениях Инарки и Троицкое.

В январе-ноябре текущего года специалисты «зажгли свет» и девяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобек, Карабулак и Сунжа, сельских поселениях Сагопши, Майское. На счету энергетиков также свет для Дома культуры в городе Сунже и участковой больницы в сельском поселении Кантышево.

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям — одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. В группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП. РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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