Более 147 тыс. человек привились от Covid-19 в Ингушетии

Она отметила, что республикой к 18 октября получено 243640 комплектов вакцины против коронавируса.

«Всего на лечении находятся 1117 человек: 16993 амбулаторно (55% от общего числа), 387 человек в стационаре, из них в реанимации — 35, лиц старше 60 лет — 165 человек, что составляет 43%. На оксигенотерапии находятся 216 человек», — добавила министр.

Напомним, что Ингушетии продолжают функционировать 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации.

Также на заседании был поднят актуальный вопрос обеспечения больных Covid-19 медицинским кислородом. По словам Торшхоевой, в регионе функционируют 470 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 17,7%. Обеспеченность медицинских организаций кислородом составляет более 7 тонн и в наличии свыше 300 баллонов.

Председатель правительства республики Владимир Сластенин обратил особое внимание на важность вопроса по обеспечению и поставке кислорода для лечебных учреждений, дав поручение вице-премьеру Марьям Амриевой, руководителям Минздрава и Минпромсвязи ежедневно контролировать ситуацию в больницах.

«Нет задачи важнее, чем недопущение отсутствия кислорода в наших больницах», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.