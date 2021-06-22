Газоснабжение

Более 1,5 млрд руб. будет выделено для бесплатного подведения газа жителям населенных пунктов Ингушетии

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В Ингушетии без привлечения средств населения до 2023 года газификации подлежат 12 550 домов на сумму более 1,6 млрд рублей. Согласно графику в текущем году бесплатно газ подведут к 1267 объектам.

О планируемых объемах работ рассказал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев на совещании под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Цороев пояснил, что для подключения к сети газораспределения заявителю необходимо направить заявку через многофункциональный центр или портал «Госуслуги» с приложением технических условий, после чего составляется акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта, осуществляется само присоединение и составление акта о подключении.

Сластенин поручил кабинету министров и рекомендовал ответственным за направление в муниципалитетах лицам довести до населения подробную информацию о проекте с изложением всех условий и перечня необходимых документов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, поручение о доведении газа до границ участков домовладений в населенных пунктах без привлечения средств граждан было дано Президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года во время ежегодного Послания Федеральному собранию.

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