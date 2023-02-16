Более 15 тонн гуманитарного груза отправят из Назрани Ингушетии пострадавшим в Турции и Сирии

В течение нескольких дней горожане, предприниматели, представители старшего поколения и подростки приносили помощь со всех округов города, большая часть вещей абсолютно новые. Работники городской администрации и АО выступили в роли волонтеров и рассортировали собранное, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

«Оказание помощи очень высоко ценится в нашей религии. Нам не пришлось призывать людей оказывать содействие в сборе, люди сами проявляли инициативу, за что им отдельная благодарность», — сказал глава администрации Назрани Урусхан Евлоев.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что за три дня акции в республике собрано более 70 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в Турции и Сирии. 22 тонны муки, закупленной на средства Национального фонда развития региона, уже доставлены в Сирию