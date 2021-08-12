Коронавирус

Более 1,5 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за неполный месяц

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С 13 июля по 10 августа текущего года количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось на 1544 человека. Самое большое число в Назрановском районе — 612, сообщает республиканский оперативный штаб.

В разрезе городов и районов данные такие:

Магас — 1045 (+93)
Назрань — 4567 (+358)
Малгобек — 1138 (+35)
Сунжа — 1633 (+57)
Карабулак — 1871 (+233)
Назрановский район — 5127 (+612)
Сунженский район — 1068 (+55)
Малгобекский район — 1463 (+79)
Джейрахский район — 217 (+22)

«В наших с вами силах предотвратить процесс быстрого распространения инфекции. Пожалуйста, соблюдайте простые меры предосторожности! Держитесь на безопасной дистанции от окружающих, носите маску, хорошо проветривайте помещения, избегайте мест скопления людей. Мойте руки, при кашле или чихании прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой. Берегите себя, своих родных и близких!», — призвали в региональном оперативном штабе.

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