Выборы

Более 16% избирателей проголосовало по всей стране в первый день выборов

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Центризбирком России огласил явку по итогам первого дня выборов в Госдуму. По всей стране, без учета электронного голосования, она составила 16,85%, сообщает РБК.

Отмечается, что явка на дистанционное электронное голосование по стране превысила 60%.

В рамках единого дня голосования, растянутого на три дня, в России избирают новый состав Государственной Думы, глав 12 субъектов и депутатов местных законодательных собраний в 39 регионах, в том числе — Ингушетии.

 

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