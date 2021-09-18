Более 16% избирателей проголосовало по всей стране в первый день выборов
Центризбирком России огласил явку по итогам первого дня выборов в Госдуму. По всей стране, без учета электронного голосования, она составила 16,85%, сообщает РБК.
Отмечается, что явка на дистанционное электронное голосование по стране превысила 60%.
В рамках единого дня голосования, растянутого на три дня, в России избирают новый состав Государственной Думы, глав 12 субъектов и депутатов местных законодательных собраний в 39 регионах, в том числе — Ингушетии.