Более 16% избирателей проголосовало по всей стране в первый день выборов

Отмечается, что явка на дистанционное электронное голосование по стране превысила 60%.

В рамках единого дня голосования, растянутого на три дня, в России избирают новый состав Государственной Думы, глав 12 субъектов и депутатов местных законодательных собраний в 39 регионах, в том числе — Ингушетии.