Мошенничество

Более 16 млн рублей похитил у жительницы Ингушетии дистанционный мошенник

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Правоохранители проводят проверку по факту хищения дистанционным мошенником у жительницы Ингушетии более 16 млн рублей.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что неустановленное лицо, под предлогом поставки товаров марки «Apple», похитило у нее 16 млн 392 тыс. рублей, которые перечислила несколькими платежами на номер банковской карты, указанный «продавцом».

Товары заявительница не получила, как и деньги ей не вернули.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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