Более 16 млн рублей похитил у жительницы Ингушетии дистанционный мошенник

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что неустановленное лицо, под предлогом поставки товаров марки «Apple», похитило у нее 16 млн 392 тыс. рублей, которые перечислила несколькими платежами на номер банковской карты, указанный «продавцом».

Товары заявительница не получила, как и деньги ей не вернули.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.