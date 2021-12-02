Платежи

Более 1,7 млрд рублей задолжали энергетикам предприятия ЖКХ Ингушетии

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В Ингушетии остро стоит вопрос с платежной дисциплиной предприятий ЖКХ, уровень расчета которых равен 2,3%. Общая сумма неплатежей за поставленную электроэнергию уже превысила 1,7 млрд рублей.

Об этом было сообщено на встрече премьер-министра республики Владимира Сластенина с заместителем гендиректора по взаимодействию с органами власти и институтов гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергеем Поляковым.

Поляков отметил, что по оплате населением за потребленную электроэнергию по сравнению с ранними периодами наблюдается положительная динамика: увеличение с 40% до 60%.

Что касается потребителей, финансируемых из средств республиканского бюджета, в январе-октябре этого года реализовано ресурса на 189,1 млн рублей, из которых оплачено 157,5 млн рублей или 83%.

Потребители, финансируемые из средств местного бюджета, рассчитались за 42% от поставленной им электроэнергии. Общий долг по двум категориям потребителей на начало ноября достиг более 493 млн рублей.

По словам и. о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислама Гандалоева, в отношении должников организацией принимаются различные меры воздействия, крайней, но наиболее эффективной из которых является отключение электроэнергии. Однако в отношении большинства из них применить этот способ не всегда возможно, так как они относятся к категории социально значимых объектов.

«Нам приходится прибегать к единственному доступному варианту: ограничивать подачу ресурса в административные здания указанных организаций», — сказал Гандалоев.

Сластенин подчеркнул, что в этом направлении совместными усилиями органов власти и профильных структур будет продолжаться слаженная работа.

«У нас есть четкие установки, и к злостным неплательщикам мы будем применять серьезные и жесткие меры», — подчеркнул глава кабинета министров.

По итогам встречи в числе основных была поставлена задача по погашению имеющихся задолженностей в установленные сроки, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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