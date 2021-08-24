Более 17 тыс. семей в Ингушетии получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Как пояснил руководитель Минтруда, пособие назначается в размере 50, 75 или 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка. В первом случае — это 5 750 рублей, во втором — 8 625, в третьем — 11 500 рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Если ранее выплаты производились семьям, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, установленного на второй квартал предыдущего года, то сейчас доход сравнивается с прожиточным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой. К примеру, если при получении 75% пособия среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума, равняющегося 10 964 рублям, то идет 100% выплата.

В Ингушетии с апреля за назначением ежемесячной выплаты на ребенка подано свыше 42 тыс. заявлений, в основном через портал «Госуслуги». Однако значительному количеству семей из них было отказано в связи предоставлением недостоверных сведений. Не получили выплаты и семьи, превысившие среднедушевой доход, а также те, у которых его нет. Превышение недвижимого и движимого имущества также являются основанием для отказа.

Кроме этого, осуществляется ряд единовременных и ежемесячных выплат за счет федеральных средств и по другим категориям: единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886 рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 7 078; ежемесячные выплаты женам военнослужащих — 12 817; ежемесячные выплаты при возникновении поствакцинального осложнения — 1 427 и ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка — 11 015 руб.

В то же время, содействие оказывается и регионом в виде ежемесячных выплат на ребенка 16 (18) лет — 100 рублей, матери-одиночки — 200, на пятого и последующего по 150 руб. Единовременную выплату в сумме 5 000 руб. получают семьи при рождении пятого и последующего ребенка, а также при одновременном рождении 2-х, 3-х и более детей, где на каждого последующего размер выплачиваемых средств увеличивается на 2 000 руб.

Жители Ингушетии могут подать все соответствующие заявления в клиентские службы социальной защиты населения и через единый портал Госуслуг.

Напомним, что по поручению Президента России размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился с этого года и производится по новому порядку.