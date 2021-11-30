Более 173 тыс. жителей Ингушетии привиты вторым компонентом вакцины от Covid-19

Министр отметила, что на минувшей неделе увеличилось число амбулаторных больных за счет роста тестированных на короновирусную инфекцию, при этом есть и положительная динамика среди пациентов, получающих лечение в стационарах.

По состоянию на 30 ноября в лечебных учреждениях функционируют 385 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 15%.

Республика получила 246 870 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции: Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), Спутник Лайт и КовиВак.

Торшхоева подчеркнула, что в регионе созданы все необходимые условия для проведения вакцинации. Функционируют 22 стационарных прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих вакцинации.

В настоящее время на оксигенотерапии находятся 155 пациентов, проблем с поставкой кислорода республика не имеет, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.