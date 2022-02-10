Более 18 млн руб. затратили в Ингушетии в 2021 году на улучшение условий проживания в многоквартирных домах

«В рамках реализации республиканской программы «Капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Ингушетии на 2014-2043 годы» в пяти муниципальных образованиях отремонтировано 77 МКД общей площадью свыше 263 кв. м», — сказал представитель ведомства.

По его информации, ремонтные работы проведены по 79 видам. На эти цели региональные власти направили более 18 млн руб.

Краткосрочный план 2021 года реализован на 100%. Капитальный ремонт систем электроснабжения провели в десяти домах в Назрани и Карабулаке. Отремонтирована кровля одного МКД в Малгобеке. Систему отопления строители поменяли в пяти домах в столице республики Магасе.

Всего жилищные условия улучшены для 23 тыс. чел. Также на постоянной основе ведомством ведется претензионно-исковая работа, по результатам которой за 2021 год подано более 1 тыс. заявлений в суд на общую сумму 28,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 93 891 кв. м жилья, включая индивидуальное жилищное строительство, ввели в Ингушетии в уходящем году. Наиболее высокие показатели продемонстрировали, перевыполнив план, в Джейрахском и Назрановском районах республики, а также в Карабулаке.